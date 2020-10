Dijon bekijkt niet alleen piste Landry Dimata, ook sensatie van staartploeg JPL staat op de verlanglijst

Vandaag geraakte bekend dat Dijon en Landry Dimata dichtbij een overeenkomst zijn, maar de aanvaller van Anderlecht is niet de enige speler die op de interesse kan rekenen van Dijon.

Zo zijn ze bij Dijon nog op zoek naar een nieuwe doelman. Tweede doelman Runarsson werd verkocht aan Arsenal en eerste doelman Alfred Gomis gaat bij Rennes de vertrokken Edouard Mendy opvolgen. De enige doelman in de selectie is de aangetrokken Racioppi, maar die wordt gezien als tweede doelman.

Daarom zou Dijon nu een bod hebben uitgebracht op Hervé Koffi, de sensatie van het seizoensbegin bij hekkensluiter Moeskroen. Dijon zou zelfs al een bod van 2,5 miljoen eur hebben uitgebracht.

Maar volgens La Dernière Heure heeft Lille het bod naast zich neergelegd. Zij geloven in Koffi en zien in hem de opvolger van de huidige eerste doelman, Mike Maignan. Als die klaar is voor de stap hogerop, dan zal Koffi hem moeten opvolgen.