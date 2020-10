Youngsters van Club Brugge NXT zwaar vernederd in Luik

De jonge kerels van Club Brugge NXT bezetten al de rode lantaarn in 1B, maar waren in de vorige matchen wel competitief. Op het veld van Seraing was het een ander verhaal. De thuisploeg was voor rust al klaar met de tegenstander en scoorde uiteindelijk liefst zes keer.

Het duurde maar een paar minuten of Sabri zette Seraing al op 1-0. Boulenger verdubbelde de score na twintig minuten. Als er nog een beetje spanning was, werd die zeven minuten voor de pauze helemaal uit de wedstrijd gehaald door de treffer van Mikautadze. Hattrick Mikautadze Die had de smaak nu wel te pakken en deed er kort na rust nog twee doelpunten bij, om zo zijn hattrick te vervolledigen. Ook Antoine Bernier pikte nog een doelpuntje mee: 6-0 en dat na nog niet eens een uur spelen. Gelukkig voor de Bruggelingen vonden ze bij Seraing zes stuks wel genoeg. Het was zelfs Club Brugge NXT dat toch ook nog de zogenaamde eer redde, voor zover dat mogelijk is bij zo'n score. Net als in de vorige wedstrijden kon het op Thibo Baeten rekenen om de weg naar doel te vinden.