Simon Mignolet reageert nu ook zelf op transfergeruchten: "Club Brugge en Mignolet is het perfecte huwelijk, maar elk huwelijk kan breken"

Vertrekt Mignolet nog bij Club Brugge? De doelman kan op heel wat interesse rekenen en zou nog een laatste toptransfer kunnen versieren.

Club Brugge liet alvast weten dat het geen intenties heeft om naar aanbieidingen te luisteren. Mignolet en Vanaken zijn te belangrijk en mogen niet weg. Nu heeft ook Simon Mignolet bij de RTBF gereageerd op de transfergeruchten.

"Daar vang ik zelf weinig van op, omdat ik daar niet mee bezig ben", geeft Mignolet aan. "In principe blijf ik gewoon bij Club Brugge en ga ik nergens heen."

In principe? Droomt Mignolet dan toch nog van die ene geweldige transfer? "Club Brugge en Simon Mignolet, dat is een perfect huwelijk. Maar elk huwelijk kan breken", houdt de doelman zijn opties open.

"Of het mijn ambitie is om op een dag hier weer te vertrekken? Het is mijn ambitie om de volgende match te winnen."