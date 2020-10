"Gezond venijn op training" - Maar wie is er bij Anderlecht beschikbaar voor topper van zondag?

Een persconferentie van Anderlecht waar er amper over covid gesproken werd... Het was al een tijdje geleden. Toch heeft Vincent Kompany nog altijd een beperkte groep om zondag Club Brugge partij te geven.

Kompany zag wel een positieve mentaliteit op training. "Ik zag een gretige groep en er zat zelfs wat venijn in. Ik noem dat gezonde spanning richting een topmatch. Zoiets koester ik en ik wakker het ook aan."

Met of zonder Trebel, Verschaeren, Zulj, Vlap, Delcroix... Dat blijft koffiedik kijken. Al zullen de meesten het niet halen. "Trebel bekijken we dag per dag. Hij heeft wel individueel en soms collectief kunnen trainen. Yari zal snel kunnen aansluiten, net als Lissens. Zulj en Vlap zijn er al weer bij. Maar die spelers komen terug binnen op verschillende niveau's."

"Yari heeft bijvoorbeeld weinig achterstand omdat hij geen symptomen vertoonde en gewoon kon trainen. Anderen zijn zieker geweest en daar moeten we voorzichtiger mee zijn. In ieder geval speel ik niet graag paniekvoetbal. We zullen ze hebben wanneer ze klaar en fit zijn."