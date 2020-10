Speler van Club Brugge mag het komen uitleggen in Extra Time na de zege tegen Anderlecht

Maandagavond schuift er nog eens een speciale gast aan de tafel van Frank Raes bij Extra Time. Ruud Vormer mag het komen uitleggen na de 3-0 overwinning tegen Anderlecht.

Soms ontvangt Frank Raes drie analisten aan zijn tafel naast vaste klant Filip Joos, maar maandag 5 oktober is er nog eens een voetballer te gast in het praatprogramma over voetbal.

Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer mag zijn mening over de voorbije speeldag komen geven. De Nederlander tekende voor de 3-0 in de topper tegen Anderlecht. Dat was ook de eindstand.

De overige twee gasten zijn voetbalcommentator Peter Vandenbempt en analist Franky Van der Elst.