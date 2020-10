OFFICIEEL: Standard versterkt zich met flankspeler van OGC Nice

Standard heeft laat op de avond van transfer deadline day nog een tweede inkomende transfer afgerond. Eddy Sylvestre komt de rangen versterken.

Na de komst van Laurent Jans had Standard Luik nog een inkomende transfer in petto. De jonge Eddy Sylvestre komt over van OGC Nice. De 21-jarige Fransman met Algerijnse roots kwam vorig seizoen vier keer in actie voor het eerste elftal van Nice. Een seizoen eerder mocht hij in de Ligue 2 ervaring opdoen bij Auxerre. Hij scoorde toen 2 keer in 16 matchen.