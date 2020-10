Officieel: Anderlecht heeft nieuwe aanwinst beet!

Er komt nog beweging in de aanvallende versterking van Anderlecht. Paul Mukairu lijkt de nieuwste aanwinst te worden, op huurbasis weliswaar.

UPDATE 18u30: De deal is inmiddels officieel bevestigd door RSC Anderlecht via een persbericht. "We volgen de ontwikkeling van Paul Mukairu nu al een paar maanden via onze scouts nauwgezet op. Paul is een 20-jarige Nigeriaanse polyvalente aanvaller met een zeer groot atletisch potentieel."

"Hij combineert kracht en snelheid en laat veel goede dingen zien aan de bal. Paul is nog geen afgewerkt product, maar wel iemand met wie we aan de slag kunnen", is sportief directeur Peter Verbeke alvast in zijn nopjes.

De clubs naderen een overeenkomst. Er zijn ook al mee details bekend. Het zou gaan om een huur van één jaar met een optie op koop van 2,5 miljoen euro. Als die gelicht wordt, krijgt Antalyaspor ook nog eens 25 procent op de doorverkoop.

De 20-jarige spits kan ook op de flanken spelen en het is vooral daarvoor dat hij aangetrokken wordt. Hij stond op het lijstje van heel wat buitenlandse clubs, maar Anderlecht spreekt hem het meest aan. Normaal gezien zou het rond moeten komen.