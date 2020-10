Aanvaller Chelsea keert terug, na amper drie wedstrijden in 1B te hebben gespeeld

Charlie Brown keer terug naar Chelsea. De Engelse club heeft besloten om hem terug te roepen, nadat hij amper speelminuten kreeg bij Union.

In januari slaagde Union er nog in de talentvolle aanvaller op huurbasis over te nemen van Chelsea, maar een echt succes werd de samenwerking niet. Vorig seizoen kwam hij tot drie wedstrijden en speelde hij in totaal 152 minuten.

Dit seizoen kwam hij nog niet in actie en Felice Mazzu maakte dan ook bekend dat hij niet meer op de aanvaller zal rekenen.

Daarop heeft Chelsea besloten de 21-jarige spits terug te roepen en een andere oplossing voor hem te zoeken.