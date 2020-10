Opvallend: Edinson Cavani krijgt iconisch rugnummer bij Manchester United

Manchester United heeft gisteren nog toegeslagen op Transfer Deadline Day. Zo haalde de Engelse topclub Alex Telles, Edinson Cavani, Facundo Pellistri en Amad Traoré. De laatstgenoemde speler komt wel pas in januari over van Atalanta.

De grootste naam van het lijstje is Edinson Cavani. De Uruguayaan kwam vorig seizoen slechts 22 keer in actie voor PSG door enkele blessures, maar bij Manchester United hebben ze veel vertrouwen in de 33-jarige aanvaller.

Edinson Cavani krijgt namelijk het iconische rugnummer 7. In het verleden gebruikte enkele sterren zoals Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, David Beckham deze nummer, maar het heeft andere spelers ook al ongeluk gebracht. Zo waren de passages van Alexis Sanchez, Memphis Depay en Angel Di Maria geen succes bij de Mancunians.