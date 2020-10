Erg bijzonder transfergerucht rondom ruildeal Yaremchuk richting Club Brugge circuleerde, Gent zette puntjes op de i in gesprek

Het was een moeilijke dag voor KAA Gent en Roman Yaremchuk en er circuleerden de gekste transfergeruchten. Zelfs Club Brugge werd in de wandelgangen genoemd.

Het waren opmerkelijke geruchten die we in de wandelgangen en onder supporters in de loop van maandag allemaal zagen passeren.

Yaremchuk naar Club Brugge, dachten sommigen. Anderen zagen Siebe Schrijvers al de omgekeerde beweging maken.

Ambities waarmaken

Of er iets van aan was? Het was in ieder geval snel duidelijk dat de Buffalo's hun spits niet wilden laten gaan en vanuit Brugse hoek was van een deal rond Schrijvers zeker geen sprake. Er werd in de loop van maandag dan ook met Yaremchuk een lang gesprek gehouden in de Ghelamco Arena.

Ondertussen is Chuk naar Oekraïne vertrokken om er interlands te spelen met zijn nationale ploeg. Dat geeft hem ook de kans en de tijd om alles even te laten bezinken. Daarna is het aan hem om voor Gent belangrijk te zijn en zo de ambities waar te maken die hij zelf heeft.