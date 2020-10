Onmisbaar bij Standard, maar niet nodig bij de selectie van Jacky Mathijssen: "Dat stoort mij niet"

Veel verbaasde gezichten wanneer iedereen verneemt dat Nicolas Raskin alweer niet werd opgeroepen voor de nationale beloften.

Op korte tijd is Nicolas raskin uitgegroeid tot een onmisbare schakel op het middenveld van Philippe Montanier. In de Waalse derby tegen Charleroi was hij de beste man op het veld én matchwinnaar.

Maar die uitstekende prestaties resulteerde nog steeds niet in een selectie voor de nationale beloften. Jacky Mathijssen nam hem niet mee. "Het stoort mij niet dat hij er niet bij is", legt coach Montanier uit. "Op deze manier kan hij bij ons blijven."

De U19 verzamelen deze keer niet en dus blijft Raskin gewoon trainen bij Standard. Montanier kan wel ergens begrip opbrengen voor de niet selectie van zijn poulain. "Er zitten daar jongens in de selectie de voetballen bij Juventus en Stuttgart."

"Maar zolang Nicolas Raskin blijft voetballen zoals hij dat nu doet, dan zal een selectie snel volgen", behoudt Montanier het vertrouwen.