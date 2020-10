Sinan Bolat maakt meteen indruk bij AA Gent: "Leuk dat de fans mijn naam scanderen" en "Hij straalt zelfvertrouwen uit"

AA Gent tankte zondag vertrouwen in de 5-1 overwinning tegen Beerschot. Ook Sinan Bolat keepte een sterke wedstrijd in zijn debuut voor de Buffalo's.

"Ik ben heel blij terug tussen mijn palen te staan, het was heel lang geleden. Ik ben heel content, als je met zo’n resultaat kunt beginnen is dat extra mooi", aldus Bolat na zijn glansprestatie.

De fans scandeerden meteen meermaals zijn naam: "Ik wil belangrijk zijn voor de club en ik heb mijn werk gedaan. Dat ik steun krijg van de fans is heel tof. Het is natuurlijk frustrerend dat ik net op het einde nog een goal slik, maar we moeten daar niet te hard bij stilstaan."

Hij straalt zelfvertrouwen uit

"We zullen dat tegendoelpunt analyseren", pikte ook Wim De Decker in. "Want het zit in mijn maag. Maar goed, het kan gebeuren zeker?"

Over Bolat was hij zeer tevreden: "Ik ken Sinan door en door en heb er de afgelopen jaren ook mee gewerkt. Het was een puike wedstrijd van hem, hij straalt zelfvertrouwen uit en dat komt de ploeg ten goede. Maar Davy (Roef) heeft de afgelopen weken hier ook mooie dingen laten zien."