Maatregelen verstrengd, wat met fans in stadion? Pro League geeft antwoord

De maatregelen werden gisteren door de nieuwe regering verzwaard. Maar gaat dat ook zijn weerslag hebben op het voetbal. Gaan de clubs weer minder of geen volk mogen toelaten? Bij de Pro League beweren ze van niet.

De Pro League deed er alles aan om matchen zo veilig mogelijk en met zoveel mogelijk social distancing te laten doorgaan met supporters. Ze verwachten dan ook niet dat er nu ineens een nieuwe koers zal gevaren worden.

"We moeten natuurlijk afwachten wat er exact in het Ministerieel Besluit zal staan", zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. "Ongetwijfeld zullen de clubs met kleinere bubbels moeten werken, maar een verbod op publiek in de stadions verwacht ik niet."