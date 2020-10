Verrassend: Martin Braithwaite kiest voor nieuw rugnummer bij FC Barcelona en treedt in de voetsporen van Luis Suárez

Bij FC Barcelona hebben ze dinsdag de definitieve lijst met de rugnummers bekendgemaakt voor dit seizoen. Eén rugnummer is opvallend, want Martin Braithwaite treedt in de voetsporen van Luis Suárez door met het nummer 9 te spelen dit seizoen.

FC Barcelona nam deze zomer afscheid van Luis Suárez. De Uruguayaanse spits ging aan de slag bij Atlético Madrid, één van de concurrenten van FC Barcelona voor de Spaanse titel. Daardoor kwam het rugnummer 9 natuurlijk vrij bij de Catalaanse topclub. Dat zag Martin Braithwaite graag gebeuren, want de aanvaller zal nu met deze nummer op zijn rug prijken. Braithwaite kwam in februari over van Leganés, maar het was één van de meest bizarre transfers vorig seizoen. Toch lijkt de aanvaller nu dus een belangrijke taak te krijgen bij de Catalanen.