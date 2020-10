Joakim Maehle niet te spreken over afgesprongen transfer naar Marseille: "Ik voelde mij bedrogen"

Joakim Maehle blijft dan toch voorlopig bij KRC Genk. De Deense rechtsachter kon in de zomer naar het Franse Marseille, maar een transfer kwam er niet. Daar is Maehle niet over te spreken.

Joakim Maehle gaf meer uitleg in een interview met het Deense dagblad BT. Hij kon deze zomer naar Marseille, maar KRC Genk had de inzet verhoogd en wilde te veel geld, waardoor de Franse club zich moest terugtrekken. "Ik ben echt heel erg teleurgesteld. Veel biedingen waren al afgewezen en ik had het geaccepteerd. Ik heb nooit geklaagd. Ik ben teleurgesteld in de manier waarop ze het hebben aangepakt", aldus Maehle.

"Ik heb maandagavond de papieren getekend en toen kreeg ik een telefoontje van mijn sportdirecteur dat de transfer niet door zou gaan omdat ze om meer geld hadden gevraagd. Ik was sprakeloos. Ik gooide gewoon de telefoon weg en ik voelde mij bedrogen", zei de Deen. "Het enige wat ontbrak was de handtekening. KRC Genk had mij beloofd dat we het zouden bespreken als een kans zich zou voordoen voor 2021."