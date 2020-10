Keepersprobleem bij de Rode Duivels? 'Veel onduidelijkheid omtrent Courtois'

De Belgische selectie is flink gehavend in de aanloop naar de oefeninterland tegen Ivoorkust en het tweeluik in de Nations League tegen Engeland en IJsland. Ook Thibaut Courtois is onzeker.

Het seizoen bij Real Madrid begon zo'n drie weken geleden voor Thibaut Courtois. De ex-doelman van KRC Genk speelde alles bij de Madrilenen en werd er zelfs verkozen tot speler van de maand, maar toch is hij twijfelachtig voor de wedstrijden van deze en volgende week. Mignolet en Roef "Hij volgt een individueel programma en fitness", communiceerde de KBVB. Hij was niet aan het losfietsen met de andere nieuwkomers en dinsdag trainde hij ook al individueel bij Real Madrid, merkte Het Laatste Nieuws op. Er heerst dus veel onduidelijkheid over de nationale nummer 1. Bovendien zijn de alternatieven beperkt. Simon Mignolet is de enige vaste klant bij de Duivels die er 100% klaar voor is. Casteels en Van Crombrugge hebben de selectie tijdelijk verlaten voor een gezinsuitbreiding en Roef speelde nog nooit voor de nationale ploeg.





