Manchester United maakt selectie bekend voor Champions League: geen plaats voor enkele oudgedienden

Manchester United heeft vandaag haar selectie bekendgemaakt voor de Champions League. Nieuwkomers Donny van de Beek, Edinson Cavani, Alex Telles en Facundo Pellistri zijn er bij, maar voor enkele oudgedienden was geen plaats. Zo zijn Phil Jones, Marcos Rojo en Sergio Romero er niet bij.

Ole Gunnar Solskjaer gelooft in zijn nieuwe spelers. De nieuwkomers krijgen dan ook meteen een plaats in de Champions League-selectie van Manchester United. Daardoor is er echter geen plaats voor Phil Jones, Marcos Rojo en Sergio Romero.

Ook Mason Greenwood en Brandon Williams zitten niet in de selectie, maar zij staan wel op de B-lijst, omdat zij jongeren van eigen bodem zijn en ze zijn ook jonger dan 21 jaar. Zij kunnen dus nog toegevoegd worden aan de lijst.