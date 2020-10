Belgische beloften boeken vlotte overwinning tegen Wales en staan aan de leiding in hun groep

De Belgische U21 heeft deze avond met 5-0 gewonnen van Wales. Mike Trésor Ndayishimiye opende de score en in de eerste helft kon ook Sambi Lokonga nog twee keer scoren. In de slotfase konden Bataille en Openda de 5-0 eindstand op het bord zetten. De beloften komen zo aan de leiding in hun groep.

De zesde kwalificatiewedstrijd kon niet beter beginnen voor de Belgische U21, want na een kwartier kregen de beloften een strafschop. Een kolfje naar de hand van Mike Trésor Ndayishimiye: 1-0. Ook bij het tweede doelpunt speelde Mike Trésor Ndayishimiye een belangrijke rol. Hij was deze keer de aangever en Sambi Lokonga kon zijn vrije trap mooi tegen de netten koppen. De wedstrijd was toen nog maar 20 minuten ver. Op het half uur was de wedstrijd al gespeeld, want met zijn tweede van de avond zorgde Sambi Lokonga voor de 3-0. Lang leek de wedstrijd op 3-0 te eindigen, maar in het slot konden ook Jelle Bataille en Loïs Openda hun naam nog op het scorebord zetten. Dankzij deze vlotte 5-0 overwinning springen de beloften over de U21 van Duitsland naar de eerste plaats in hun groep. FULL TIME! 5-0, great performance from our boys! #BELWAL #U21EURO #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/YzzR3M0QQM — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) October 9, 2020