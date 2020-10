Ex-Genkie vloert Noorwegen met dubbelklapper: geen Haaland op het EK 2021

De Rode Duivels werkten gisteren een gezapige oefenpot af, maar op andere plaatsen in Europe werd er wel voor de knikkers gespeeld. Zo stond Noorwegen tegenover Servië in de halve finales van de play-offs.

Noorwegen beschikt misschien wel over een gouden generatie jonge voetballers. Met onder meer Sander Berge, Martin Odegaard en natuurlijk Erling Haaland. Ook ex-spits van Gent en nu RB Leipzig, Alexander Sorloth stond in de basis bij de Noren.

De Noren kwamen ook op voorsprong via Mathias Norman, maar Servië ging op en over de Scandinaviërs met dank aan ex-Genkie Milinkovic-Savic. Eerst bracht hij zijn land langszij en in de extra-tijd sloeg de middenvelder van Lazio nog eens toe.

Als Servië in de finales van de play-off kan afrekenen met Schotland, kwalificeren ze zich voor het EK 2021. Op 12 november vinden er tevens nog drie andere finales plaats.