Transferperiode is net voorbij en Paul Pogba laat zich uit over droomtransfer: "Alle voetballers willen daar ooit spelen"

Paul Pogba blijft een speler met heel wat talent, maar bij Manchester United lijkt het er niet altijd uit te komen. De Fransman zit ook niet altijd met zijn hoofd bij de Engelse topclub, want ook nu gaf hij in een interview mee dat hij ooit voor Real Madrid wil spelen.

De voorbije weken waren er heel wat geruchten over een contractverlenging van Paul Pogba bij Manchester United, maar voorlopig is er volgens de Fransman nog niets getekend. Hij vertelde het na de oefeninterland van Frankrijk tegen Oekraïne.

"Ik heb nog niet met Ed Woodward over een contractverlenging gesproken. Nu ben ik in Manchester en ik probeer op mijn beste niveau terug te keren. Ik hou van deze club en ik wil er alles aan doen om de club terug op het niveau te brengen waar het hoort. Ik doe mijn best zoals mijn ploegmaats", staat te lezen bij ESPN.

Maar Pogba kon het ook niet laten om het over Real Madrid te hebben. De Fransman wil ooit voor de Spaanse topclub spelen. "Alle voetballers hopen ooit voor Real Madrid te kunnen spelen. Het is een droom", vertelde de middenvelder.