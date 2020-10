Roberto Martinez mag een dikke kaars branden dat Romelu Lukaku niets overkomt in de aanloop naar het EK

De topschutter aller tijden van de Rode Duivels werd gespaard voor de oefenpot tegen Ivoorkust en zijn taak werd overgenomen door Michy Batshuayi. Achteraf gaf Roberto Martinez aan dat hij toch bezorgd is over het statuut van zijn tweede en derde keuze bij hun clubs.

Michy Batshuayi startte aan de wedstrijd tegen Ivoorkust en werd na driekwart wedstrijd afgelost voor Christian Benteke. 'Batsman' scoorde zijn negentiende voor in het shirt van de Rode Duivels en Benteke speelde langer dan de optelsom van al zijn speelminuten bij Crystal Palace dit seizoen.

De bondscoach moest na de match toch toegeven dat hij bezorgd is om het statuur van Benteke en Batshuayi bij Crystal Palace. "Spelers hebben ritme nodig. Dit is geen ideale situatie." Benteke zit aan 8 minuten bij de Eagles, Batshuayi aan 24 competitieminuten, al speelde hij ook al een volledige bekermatch.

De transferdeadline is reeds verstreken dus een transfer zit er voor Benteke niet meer in. In Engeland is er nog wel een binnenlandse deadline tot 16 oktober, maar daarmee kan hij alleen naar een club uit een lagere divisie trekken. Hij zit dus nog minstens nog tot januari bij Palace, waar huurling Batshuayi het seizoen zal uitdoen.

En het EK nadert... Voorlopig is Romelu Lukaku de enige spits die elk weekend kan schitteren en dat ook doet. Roberto Martinez mag dus een dikke kaars gaan branden in Santiago dat zijn speerpunt niets overkomt. Dat Batshuayi met de ogen dicht scoort voor de nationale ploeg is een feit, maar er een heel toernooi staan zien we hem nog niet doen. Eerst een standvastig seizoen draaien en van die invallersbank af geraken...