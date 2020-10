Falen is nu echt wel verboden voor U21, EK komt steeds dichterbij: "We zijn zelf onze grootste tegenstander"

De jonge Rode Duivels hebben alweer een goede zaak gedaan met oog op het EK U21. Na de twee zeges tegen Duitsland legden ze nu ook Wales vlotjes over de knie.

Met vier opeenvolgende overwinningen en daarin liefst 16 gemaakte doelpunten zijn de beloften van de Rode Duivels helemaal op kop gekomen in de groep na een matig begin. En dus komt het EK steeds dichterbij.

"Ik geloof niet meer dat we dit nog uit handen gaan geven", is bondscoach Jacky Mathijssen duidelijk. "We gaan er alles aan doen om onze laatste matchen ook nog te winnen in ieder geval, al kan één zege volstaan."

Onze enige tegenstander? Wijzelf

"Als we ons niet plaatsen, dan kunnen we naar die eerste matchen kijken", aldus dubbele doelpuntenmaker Sambi Lokonga.

"Maar we hebben nu alles in eigen handen. We hebben het talent om het te doen. We willen de zaak nu afronden, we zijn onze enige tegenstander."