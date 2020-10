Romelu Lukaku in de top 3 bestbetaalde spelers in de Serie A

Romelu Lukaku kwam vorig seizoen aan bij Inter en Rode Duivel en volgend cijfers van la Gazzetta dello Sport zou de Rode Duivel, samen met Christian Eriksen, het beste verdienen van alle spelers bij de Italiaanse topclub.

Vandaag onthulde la Gazzetta dello Sport een selectie van de bestbetaalde spelers in de Serie A. Romelu Lukaku, die tot juni 2024 onder contract staat bij de Inter, is één van die spelers. Hij zou 7,5 miljoen euro per jaar ontvangen.

Zo staat Lukaku bij Inter op gelijke hoogte met Christian Eriksen. In de Serie A moeten ze enkel Cristiano Ronaldo (31 miljoen) en Matthijs de Ligt (8 miljoen) voor laten gaan. Met onder meer Adrien Rabiot en Aaron Ramsey (allebei 7 miljoen) staan ook enkele opvallende namen in de selectie. Zij verdienen bijvoorbeeld even veel als Zlatan Ibrahimovic.