Wie is Othman Boussaid, nieuwe Rode Duivel bij de U21?

Zijn naam ging een beetje onopgemerkt voorbij in de selectie van Jacky Mathijsen, maar hij was de enige nieuwkomer bij de beloften: Othman Boussaid, middenvelder van FC Utrecht.

Gevormd bij de U19

De aanwezigheid van Othman Boussaid in de nieuwe groep die Mathijsen vormt is te wijten aan het feit dat Maathijsen de jongeling kent van bij de U19. Toen speelde Boussaid nog bij Lierse. Bij de U19 was hij titularis in de kwalificatiecampagne voor het EK van de U19, hij scoorde 2x en gaf 1 assist. In augustus 2018 verlaat Boussaid Lierse voor FC Utrecht.

Recordhouder (van een record dat net gebroken is)

Voor hij naar de Eredivisie trok, gold Boussaid als een grote belofte bij Lierse. Met De Pallieters speelde hij 17 wedstrijden in de Proximus League en PO2. Hij was met zijn 17 jaar, 4 maanden en 29 dagen zelfs de jongste schutter ooit in onze tweede divisie, dat doelpunt kwam er in het seizoen 2016-2017 tegen OHL. Dat record is dit seizoen echter gebroken door een speler van... Club Brugge NXT, Cisse Sandra (16j, 8m en 4 dagen).

Polyvalente speler

Othman Boussaid heeft niet echt een voorkeurspositie op het veld. hij werd dit seizoen als centrale verdediger en middenvelder gebruikt maar was oorspronkelijk meer een creatieve middenvelder of zelfs een winger toen hij werd uitgeleend aan NAC Breda. Een polyvalentie waar Jacky Mathijsen graag gebruik van maakte bij de U19. Hij zette Boussaid centraal op het middenveld, als aanvallende middenvelder, maar ook als rechtsbuiten, een plaats waar hij bij zijn club nog nooit gestaan heeft.

Titularis in de Eredivisie

De selectie van Boussaid komt allerminst uit de lucht gevallen. Hij is misschien wat onbekend in België, maar de jonge middenvelder van 20 is wel titularis bij FC Utrecht. In september mocht hij nog opdraven bij de U21, net tegen zijn oude ploeg NAC Breda. Maar de voorbij drie wedstrijden maakte hij deel uit van de A-kern. Het is nog niet zeker dat Othman Boussaid binnenkort ook een Rode Duivel zal worden, hij kan ook nog kiezen voor de nationale ploeg van Marokko.