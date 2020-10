Kan Knokke 2 jaar na de knotsgekke zege op Standard opnieuw stunten in de beker? "Ik geef onszelf niet meer dan 5% kans"

In de vijfde ronde van de Croky Cup moeten twee eersteklassers aan de bak. Waasland-Beveren ontvangt Sparta Petegem en OHL gaat naar Knokke. En wie Knokke zegt, die denkt meteen aan dé bekerstunt van 2018.

In 2018 ging Knokke met 1-2 winnen op het veld van Standard en zondag treffen ze opnieuw een eersteklasser in de Beker van België. Dan komt Oud-Heverlee Leuven op bezoek bij de kustploeg uit Eerste Nationale. We vroegen trainer Yves Van Borm naar de kansen voor zijn ploeg en hij bleef erg realistisch.

Respect voor Marc Brys

"De kans dat we doorstoten is miniem. We spreken hier over een club die in 1A de top aankan, dat zal binnen enkele maanden zichtbaar zijn. Ze boekten de laatste weken een erg knappe 12 op 15 en vooral de manier waarop vind ik indrukwekkend. En die ene nederlaag, tegen Oostende, daar kan je je natuurlijk ook vragen bij stellen", verwees Van Borm naar de arbitrage.

Het respect van Van Borm voor zijn collega in de andere dug-out is groot. "Hij haalt het maximale uit zijn spelerskern. Marc Brys heeft al een mooi palmares bij elkaar gecoacht en heeft in het verleden al getoond dat hij met weinig middelen toch kan presteren. Bij deze wil ik een lans breken voor Belgische stielmannen. Het moet niet altijd een onbekende Noor of een Duitser met een computer zijn", ging hij verder.

Van onderschatting zal geen sprake zijn bij OHL.

Al schat Van Borm de eigen kans miniem in, de kans bestaat natuurlijk ook dat OHL de tegenstander zal onderschatten. "Van onderschatting zal geen sprake zijn bij OHL. Brys heeft respect voor clubs uit de lagere reeksen en zal dat niet toestaan. Daarnaast zit het bij velen nog in het achterhoofd dat we titelverdediger Standard twee jaar geleden uit het toernooi hebben gekegeld. Als ze ons niet onderschatten hebben we niet meer dan 5% kans."

"Maar die 5% zullen we dan ook echt wel proberen te grijpen", toonde hij zich strijdvaardig. "De beker is voor ons geen prioriteit, maar dat neemt niet weg dat we ons wel willen tonen. Het is overigens de eerste keer dat we hier een eersteklasser ontvangen voor een officiële gelegenheid. Iedereen zal top moeten zijn, maar dat waren we nog niet. Ik zal dus aan iedereen vragen om nog een tandje bij te steken", prikkelde Van Borm zijn manschappen.