Van Fenerbahçe gehuurde spits maakt eerste goals voor Waasland-Beveren en reageert

Waasland-Beveren zette Sparta Petegem zaterdag opzij in de vijfde ronde van de Croky Cup. Michael Frey opende zijn rekening voor de Waaslanders.

Waasland-Beveren stoot door naar de zesde ronde van de Beker van België na een 3-0 overwinning tegen Sparta Petegem. Daan Heymans opende op het halfuur de score en in de tweede helft zorgde nieuwkomer Michael Frey voor de beslissing met twee goals. Daarmee is zijn rekening voor zijn nieuwe werkgever geopend.

Goed voor het vertrouwen dus! "“Zeker in een nieuwe club is het goed om snel de weg naar doel te vinden. Natuurlijk ben ik als spits gefocust op goals, maar ik werk ook hard. Er is hier een goeie groep die echt hard werkt. We hebben een goeie présence in de zestien en dat maakt het makkelijker om te scoren", verklaarde Frey bij Het Laatste Nieuws na zijn eerste goals voor de Wase club.

In de volgende ronde van de Croky Cup treft Waasland-Beveren een eersteklasser. Met de 3-0 zege trekt de club de positieve lijn van de late gelijkmaker tegen Genk vorige week door. De volgende tegenstander in de competitie is KV Oostende.