Transfernieuws en Transfergeruchten 11/10: de Souza - Naessens - Pochettino - King

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Joshua King gegeerd in de Premier League

De buitenlandse transferdeadline is al even verstreken in de Premier League, maar er is ook een aparte binnenlandse deadline. Clubs mogen nog spelers wegplukken uit hogere of lagere divisies. Zo is Joshua King erg gegeerd. Volgens Mirror zou Bournemouth een bod van 15 miljoen euro van West Ham hebben geweigerd.

Naam van Pochettino klinkt steeds luider bij Europese topclub

Mauricio Pochettino zit al bijna een jaar zonder trainersbaan. De Argentijn werd eind 2019 de deur gewezen bij Tottenham en wordt nu vaak genoemd als de nieuwe coach van PSG. De Franse topclub wil hem wel pas in de zomer van 2021 aanstellen.

Jens Naessens zet zijn carriĆØre verder in de Serie C

Jens Naessens gaat zijn allereerste buitenlandse avontuur aan. De 29-jarige aanvaller heeft zijn kribbel gezet onder een contract bij Calcio Foggia. (Lees meer)

Robinho gaat voor 230 per maand bij oude liefde Santos voetballen

Het contract van Robinho bij Basaksehir werd niet verlengd en voor de Braziliaan was dat het sein om, nog maar eens, terug te keren naar Santos. (Lees meer)