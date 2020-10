Robinho gaat voor 230 per maand bij oude liefde Santos voetballen

Het contract van Robinho bij Basaksehir werd niet verlengd en voor de Braziliaan was dat het sein om, nog maar eens, terug te keren naar Santos.

Robinho is op zijn 36e nog niet klaar met voetballen. De Braziliaanse aanvaller vierde onlangs de titel in Turkije met Basaksehir en tekende geen contractverlenging. Wat volgt is een nieuw avontuur bij zijn eeuwige liefde Santos.

Vierde keer Santos

De grote doorbraak van Robinho kwam er bij Santos, de club waar ook Pele, voor hem, en Neymar, na hem, hun eerste stapjes als profvoetballer hebben gezet. Voor Robinho worden het ook de laatste stapjes.

Van Santos ging het in 2005 naar Real Madrid en later naar Manchester City en AC Milan. Hij werd twee keer uitgeleend aan Santos en komt er nu dus voor de vierde keer terecht. Robinho zal er een maandloon van 230 euro verdienen. Een peulschil, al kan dat bedrag nog wel oplopen via bonussen.