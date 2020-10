OFFICIEEL: Jens Naessens kiest niet voor Catania maar andere club in de Serie C

Jens Naessens gaat zijn allereerste buitenlandse avontuur aan. De 29-jarige aanvaller heeft zijn kribbel gezet onder een contract bij Calcio Foggia.

Jens Naessens stond in september al bijzonder dicht bij een overgang naar de Serie C, de derde klasse in Italië. Hij was toen bijna rond met Catania, maar dat wordt dus niet zijn nieuwe club.

De ex-speler van onder meer Zulte Waregem, Antwerp en KV Mechelen heeft getekend bij Calcio Foggia, een reeksgenoot van Catania in de Serie C. Naessens zat zonder club nadat hij aan het einde van vorig seizoen geen nieuw contract tekende bij KSV Roeselare.