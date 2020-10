Erling Haaland vormt bij Noorwegen dodelijk duo met ex-spits van KAA Gent: jacht op Noors record is geopend

Noorwegen heeft zondagavond makkelijk afgerekend met Roemenië. Erling Haaland mocht drie jeer juichen en het vierde doelpunt kwam op naam van zijn spitsbroer Alexander Sorloth.

Haaland en Sorloth scoorden allebei een keer voor de rust en na de pauze maakte de spits van Borussia Dortmund zijn hattrick compleet. De twee vinden elkaar klaarblijkelijk erg makkelijk.

Voor Haaland was het al zijn zesde goal in evenveel interlands. Sorloth, de spits die in 2019 een half jaar bij Gent speelde, debuteerde in 2016 voor de nationale ploeg en zit aan negen treffers.

Record van John Carew

Met hun leeftijd van 20 en 24 jaar zit Noorwegen nog wel enkele jaren goed in het offensieve compartiment. Het lijkt dus enkel een kwestie van tijd voor Noors topschutter aller tijden John Carew zijn record van 24 goals geëvenaard en verbroken ziet worden.

Op het EK zullen we de Noorse aanvalstandem alvast niet aan het werk zien. In de play-offs was Servië een maatje te sterk na verlengingen (1-2).