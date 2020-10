Straks nog eens kassa voor Ajax? 'Man City wil linksachter weghalen en die moet zo'n 40M euro kosten'

Manchester City en Pep Guardiola kijken niet op een miljoentje meer of minder als het over het aankopen van verdedigers gaat. Deze zomer werden Nathan Aké en Ruben Dias gehaald en de club heeft nu ook een nieuwe linksachter op het oog.

De verdediging van Manchester City is een dure affaire. Sinds de komst van Pep Guardiola gaf de club al bijna een half miljard euro uit een verdedigers. Ruben Dias (68M euro) en Aké (45M) zijn de meest recente nieuwkomers.

Wintertransfer

Ondertussen zou Man City in onderhandeling zijn met Ajax over een transfer van Nicolas Tagliafico. Volgens The Sun wil de Engelse club hem deze winter al naar de Premier League halen.

Tagliafico is 28 jaar en drievoudig Argentijns international. Ajax zou zo'n 39 miljoen euro vragen voor de linksachter. Voor die positie heeft Guardiola voorlopig Mendy en Zinchenko.