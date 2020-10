Vertonghen zeker niet tegen Ijsland, wat met Mertens en De Bruyne?

Na de nederlaag tegen Engeland is België de leiding kwijt in de Nations League-poule. Een overwinning tegen Ijsland komende woensdag lijkt dan ook een must. Roberto Martinez besprak na afloop van het duel in Wembley alvast de situatie van enkele twijfelgevallen.

Jan Vertonghen voegde zich met een jukbeenbreuk bij de selectie. De recordinternational probeerde het met een beschermend masker op training, maar het risico was te groot. Ook tegen Ijsland zal hij er niet bij zijn. "Jan Vertonghen werd vrijgegeven en is terug naar Benfica vertrokken. Daar kan hij verder werken om weer 100% fit te geraken", aldus Martinez.

Dries Mertens bevindt zich nog steeds in quarantaine in Italië. Wanneer de pocketaanvaller gezond wordt verklaard, is gissen. "We wachten tot op het laatste moment op hem. Dries heeft de voorbije jaren al zoveel gedaan voor deze ploeg. Hij is erg geëngageerd en gaat er altijd vol voor. Dus zolang het kan, wachten we op hem."

Aanvoerder Kevin De Bruyne werd zondag in de tweede helft vervangen. De spelverdeler leek hinder te ondervinden van het bovenbeen. "Een blessure zou ik het niet noemen", aldus Martinez. "Het was eerder uit voorzorg dat ik hem naar de kant haalde. Hij was niet 100%, gaf hij aan." Al is het maar de vraag of De Bruyne, die afgelopen weekend andermaal de overvolle kalender aankaartte, veel trek heeft in een midweekse trip naar Ijsland.