Voetbal Vlaanderen moet alle douches en kleedkamers sluiten: "Dat baart ons het meest zorgen"

De coronacrisis heeft (opnieuw) een impact op de sportwereld. Vanaf woensdag veertien oktober geldt code oranje voor het Vlaamse sportlandschap. Maar er zijn niet alleen gevolgen voor het zaalvoetbal en andere indoorsporten.

Voor de duidelijkheid: indoorsporten zijn vanaf woensdag namelijk verboden. Enkel kinderen onder twaalf jaar mogen blijven zaal- en minivoetballen. Ondertussen was het onduidelijkheid troef. Het amateurveldvoetbal blijft doorgaan én de kantines blijven - de regels van de horeca indachtig - gewoon open. Maar wat met het kleden en douchen?

"Door de beslissing van de minister moeten ook douches en kleedkamers sluiten", klinkt het bij Voetbal Vlaanderen. "Vandaag baart dit onderdeel van de beslissing ons het meeste zorgen, gezien douchen en warm omkleden vanzelfsprekend zijn in de hedendaagse sportbeleving."

We beraden ons over hoe we de gevolgen van deze beslissingen kunnen oplossen

Voetbal Vlaanderen wil zo snel mogelijk uitgebreid communiceren, maar wil vanavond niet veel kwijt. "We beraden ons over hoe we de gevolgen van deze beslissingen kunnen oplossen. Het bestuur van Voetbal Vlaanderen zal hieromtrent zo snel mogelijk communiceren."