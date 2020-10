Andy Najar blijft in sukkelstraatje, tien minuten na invalbeurt alweer geblesseerd

Andy Najar zal vooral herinnerd worden als een blessuregevoelige speler en lijkt niet meer van die stempel af te geraken.

Najar was lang sterkhouder op de rechtsachter en Anderlecht leek niet zijn eindstation, maar nadien volgden enkele zware blessures en daar geraakte de Hondurees nooit meer van hersteld.

Een vertrek bij Anderlecht dring zich op en Najar trok naar de MLS, maar bij LAFC gaat het niet veel beter.

Want ook nu is Najar opnieuw voor onbepaalde tijd uit met een hamstringblessure. Opvallend, Najar kwam zelf een geblesseerde vervanger na zes minuten al vervangen. Maar tien minuten later was de onfortuinlijke verdediger zelf geblesseerd.