Goed nieuws voor Dries Mertens en zijn ploegmaats: spelers van Napoli mogen uit quarantaine

Het coronavirus zorgt overal voor heel wat problemen, maar Dries Mertens heeft vandaag wel goed nieuws gekregen. De Rode Duivel en zijn ploegmaats van bij Napoli mogen namelijk uit quarantaine.

In de Serie A kon op de vorige speeldag de wedstrijd tussen Juventus en Napoli niet doorgaan. Bij Napoli hadden twee spelers namelijk positief getest op het coronavirus. Daarom was er besloten om met heel de ploeg in quarantaine te gaan om risico's te vermijden.

Deze periode is nu voorbij. Napoli heeft laten weten dat alle spelers negatief hebben getest op het coronavirus en ze mogen dan ook uit quarantaine. In principe zou Dries Mertens morgen dus kunnen meespelen met de Rode Duivels, maar het is nog niet duidelijk of hij er effectief bij zal zijn.