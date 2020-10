Waarom blijft topsport voorlopig buiten schot? "Goede algemene conditie, minder kans om zwaar ziek te worden"

Tom Teulingkx is de voorzitter van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en is ook nauw betrokken bij de protocollen die de Pro League hanteert. Volgens hem kan topsport in België gewoon doorgaan.

Gisteren werden de meeste indoorcompetities stilgelegd in de amateurreeksen. De topsportcompetities blijven buiten schot voorlopig. Maar ook daar zijn er coronagevallen. Zoals bij Antwerp dit weekend nog. "Besmettingen kunnen blijven gebeuren, maar dat is 1 ding. Mensen die ziek worden is een ander ding. Topsporters zijn in heel goede algemene gezondheid, we weten dat die beduidend minder risico lopen om zwaar ziek te worden", aldus Teulingkx bij Sporza. "We proberen hun gezondheid wel écht goed in het oog te houden. Als topsporters positief zijn getest, zullen zij ook uitgebreide onderzoeken ondergaan voor zij weer beginnen te sporten. Met hart- en longonderzoeken wordt er niets aan het toeval overgelaten." "Bij een positief geval worden er ook al drastische maatregelen genomen met quarantaine en hertesting. We zien daarom weinig echt zwaar zieke sporters opduiken. Alle aandacht is nodig om daarin geen fouten te maken."