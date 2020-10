Meer Belgen dan buitenlanders: slechts twee clubs in 1A zit aan dat quotum

Bij veel clubs spelen er meer buitenlanders dan Belgen. Niet bij KV Mechelen. Daar zitten er 15 landgenoten op 26 kernspelers en Wouter Vrancken zet er elke match ook meer dan de helft in zijn basiself. Enkel Beerschot komt in de buurt met 13 op 25.

Een bewuste keuze van Malinwa. “Onze supporters moeten zich ­kunnen vereenzelvigen met Belgen en jongeren”, legt ­directielid Gert Van Dyck uit in GvA. “Daarover zijn belangrijke afspraken gemaakt. De kern moet minstens 25 procent jongeren onder de 23 jaar tellen, en zo veel mogelijk ­Belgen."

KVM is zich bewust van de risico's, maar kan daarmee leven. "Op dat laatste plakken we geen cijfer. Nood breekt wel eens wet. En als een opportuniteit zich voordoet, ­willen we niet vastzitten door bepaalde veto's. Kansen ­geven aan jonge Belgische spelers gaat gepaard met een grotere foutmarge. Veel clubs nemen dat risico liever niet. Dat is jammer.”