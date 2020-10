UPDATE: tweede coronatest Stefan El Shaarawy is negatief

Morgen staat een topper tussen Italië en Nederland op het programma. Toch is er nu ook rond deze wedstrijd wat onduidelijkheid, want Stephan El Shaarawy heeft positief getest op het coronavirus.

Kan de wedstrijd tussen Italië en Nederland nog wel doorgaan? Voorlopig gaat de wedstrijd nog gewoon door, maar er is wel een positieve coronatest opgedoken bij de Italiaanse nationale ploeg.

De Italiaanse voetbalbond heeft laten weten dat Stephan El Shaarawy besmet is met het coronavirus. De flankaanvaller van Shanghai Shenhua moet nu in quarantaine en hij is er uiteraard dan ook niet bij in de Nations League morgen.

UPDATE: De wedstrijd tussen Nederland en Italië zal dan toch gewoon kunnen doorgaan. Stefan El Shaarway heeft een tweede coronatest gedaan en het resultaat was negatief. El Shaaraway zal dus zelf ook gewoon in de selectie zitten voor de wedstrijd.