UPDATE: Volledige staf IJsland in quarantaine, ook ploeg verzwakt, maar match gaat voorlopig door

De Belgen moeten heel wat sterspelers missen, maar ook bij IJsland zijn er heel wat spelers niet bij.

In totaal hebben nu zeven spelers afgezegd bij IJsland. De Rode Duivels moeten straks geen rekening houden met lfreð Finnbogason, Ragnar Sigurðsson, Kári Árnason en Arnór Sigurðsson, Aron Gunnarsson, Jóhann Guðmundsson en Gylfi Sigurðsson.

Vooral Sigurðsson van Everton en Guðmundsson Burnley zullen stevig gemist worden. Ook in de vorige partij van de Rode Duivels tegen IJsland waren zij er niet bij. Het werd toen 5-1.

Update: De nationale ploeg van IJsland is inmiddels getroffen door een nog veel groter probleem: een medewerker heeft het coronavirus opgelopen. Daardoor moet de volledige staf van IJsland in quarantaine. Geen van de spelers zou in aanraking gekomen zijn met de besmette persoon. Daardoor kan de wedstrijd voorlopig wel nog doorgaan.