Cyriel Dessers mag zich eindelijk international noemen: "Trots dat ik een Super Eagle ben"

Woensdag speelden Nigeria en Tunesië een vriendschappelijke interland en voor Cyriel Dessers werd het een avond om nooit te vergeten.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok mocht Cyriel Dessers het veld betreden tijdens tijdens Nigeria - Tunesië. Het waren de allereerste speelminuten als Super Eagle voor de aanvaller van Racing Genk.

Eindelijk! Niet omdat hij zo verschrikkelijk oud is - Dessers wordt dit jaar nog 26. Wel omdat hij zijn vorige kans om te debuteren voor Nigeria meer dan een half jaar geleden in het water zag vallen door het coronavirus. Maar nu was het dus eigenlijk zover.

Aan de score kon de aanvaller niets meer veranderen. Die bleef 1-1. Trots is hij uiteraard wel! En goed voor het vertrouwen. Wie weet kan men daar bij Genk mee van profiteren.