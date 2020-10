Veel meer dan alleen de Rode Duivels op woensdagavond: CR7-loos Portugal, heruitgave WK-finale en Nederland op de dool

Om 20u45 spelen de Rode Duivels hun vierde groepswedstrijd in de Nations League, maar er is veel meer om naar uit te kijken. Zo is er de heruitgave van de WK-finale van 2018 en de derde kans voor Frank De Boer om Oranje op sleeptouw te nemen.

Uiteraard is er ook die andere affiche in groep 2 van België: Engeland Denemarken. De Engelsen tellen na de zege van zondag een puntje meer dan de Rode Duivels. Hun vorige confrontatie met de Denen eindigde wel op 0-0. Kroatië zit met Frankrijk in een poule en heeft zo een uitgelezen mogelijkheid om wraak te nemen voor de WK-finale. Het kreeg vorige maand al een mogelijkheid, maar dat leverde dezelfde score op als in 2018: een 4-2 overwinning voor de Fransen. Zijn Perisic, Modric en co nu wel opgewassen tegen de WK-winnaar waarbij elke positie twee- tot driedubbel bezet is zonder veel kwaliteit te verliezen? Wie er op puntenverlies van Frankrijk hoopt is Portugal. Zij kennen net zoals de wereldkampioen 7 punten, maar moeten het zonder Cristiano Ronaldo doen. Hij testte positief op het coronavirus. Een buitenkansje voor Zweden om een eerste puntje te oogsten in de poule. Tot slot is er nog een laatste affiche om naar uit te kijken. Frank De Boer staat voor zijn derde interland als bondscoach van Oranje en kon zijn manschappen nog niet doen scoren of winnen. Als Nederland tegen Italië niet scoort, zou het de eerste keer ooit zijn dat onze Noorderburen vier matchen op rij de netten niet doen trillen. Krijgt Nederland de scoringsmachine weer niet aan de praat?