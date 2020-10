Cagliari zit met gemengde gevoelens over mislopen Nainggolan: "Als voorzitter tevreden, als supporter teleurgesteld"

Radja Nainggolan zal komend seizoen niet de kleuren verdedigen van Cagliari, maar die van Inter.

Cagliari probeerde een hele zomer lang Radja Nainggolan los te weken bij Inter Milaan. Vorig seizoen maakte de Belgische middenvelder indruk op uitleenbasis bij Cagliari, maar tot een definitieve overstap kwam het niet.

En dat zorgt voor gemengde gevoelens in Cagliari. "Als supporter ben ik enorm teleurgesteld dat we een speler als Nainggolan niet hebben kunnen inlijven. Ik vind het enorm spijtig dat we hem niet hebben kunnen halen", vertelt voorzitter Tommaso Giulin aan Tuttosport.

"Maar als voorzitter ben ik wel tevreden, want een transfer als die van Nainggolan had ons financieel heel wat inspanningen gekost en die kunnen we ons in de huidige situatie niet permitteren."