Het zit er bovenarms op tussen fans en bestuur KAA Gent: "Hadden op respect gehoopt" en "Nu is het wéér niet goed"

Het zit er bovenarms op tussen de supporters en het bestuur van KAA Gent, zo blijkt. Diverse fans hebben zich negatief uitgelaten over de compensatieregelingen van de club. En dat gaat er bij het bestuur dan weer niet in.

In totaal zouden bij Gent al zo'n 200 mails binnen gekomen zijn van misnoegde fans over de compensatieregelingen voor de abonnementen bij de Buffalo's.

En daarbuiten zijn er ook veel klachten op de sociale media van de club te vinden van mensen die hun ongenoegen uiten.

Clubliefde?

"Ik vind het jammer dat mensen zich zo negatief uitlaten op sociale media. Wie klachten heeft, mag ons aanschrijven", aldus directeur communicatie Patrick Lips bij Het Laatste Nieuws. "We hebben onze spelers nooit op technische werkloosheid gezet. Een keuze, waarvoor we op respect hadden gehoopt."

"We horen altijd dat we de jeugd, de Ladies en de sfeergroepen moeten steunen. Nu doen we dat, en het is weer niet goed. Dat gaat over 5 of 6 euro per abonnement. Ik begrijp dat mensen dat niet willen, maar het ontgoochelt mij wel. We hadden gerekend op het supportersgevoel, op de clubliefde."