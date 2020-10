Laatste seizoen voor sterkhouder in Genk? "Zal afhangen van de club"

Het contract loopt af in juni 2021, maar misschien komt er toch nog een verlenging van het avontuur.

Na drie jaar bij KRC Genk zou het wel eens einde verhaal kunnen worden na dit seizoen voor Danny Vukovic.

De goalie van de Limburgers tekende nog geen nieuw contract en is einde contract in juni 2021. Toch staat hij open voor een mogelijk langer avontuur in België.

Veel scenario's

"Er zijn vele scenario's mogelijk. Het belangrijkste is wat de club wil natuurlijk. We moeten ervoor zorgen dat de wensen van mij en die van de club met elkaar kunnen overeenstemmen."

"Zoals ik me vandaag voel wil ik graag eerste doelman zijn en blijven. Ik voel me nog geen invaller", aldus nog de Australiër.