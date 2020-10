Opmerkelijk: Rode Duivels hoeven waarschijnlijk zelfs niet meer te winnen om groepswinst te pakken

De Rode Duivels wonnen met 1-2 op het veld van IJsland en deden door de nederlaag van Engeland tegen Denemarken een prima zaak in de Nations League. Mogelijk moeten ze zelfs niet meer winnen om toch de eindronde te halen. En wie zouden daarin de tegenstanders kunnen zijn?

Om een en ander te begrijpen, loont het de moeite om te kijken naar de regelgeving van de UEFA wat betreft de Nations League. Die stipuleert dat bij een gelijk aantal punten tussen twee of meer teams eerst wordt gekeken naar het aantal punten die werden behaald door de teams in kwestie en daarna naar het doelsaldo tussen die teams in kwestie.

Momenteel heeft België 9 punten, Engeland en Denemarken volgen met 7 punten. Als de Rode Duivels tegen beide landen zouden gelijkspelen en Engeland en Denemarken zouden winnen van het nog puntenloze IJsland? Dan komen alledrie de ploegen uit op 11 punten, waarvan 5 punten onder de drie teams in kwestie.

Doelsaldo

Momenteel hebben de Duivels een positief doelsaldo (3 gemaakte goals, 2 tegengoals) in de wedstrijden tegen Engeland en Denemarken. Dat zou met twee gelijke spelen uiteraard ook zo blijven. En dus kunnen Engeland (2-2) en Denemarken (1-2) dan nooit aan hen aankunnen.

Bij een 6 op 6 of een 4 op 6 zouden de Rode Duivels altijd geplaatst zijn voor de finale van de Nations League, bij een 2 op 6 is het wel opletten dat Denemarken zeker wint van IJsland - anders zouden we op basis van de onderlinge duels tegen Engeland alsnog de groepswinst moeten laten.

Een winst en een verliesbeurt zou zelfs slechter kunnen zijn voor de Duivels, omdat het team waar we tegen verliezen met een 6 op 6 dan altijd boven ons komt. En bij 1 op 6 zijn we bijna altijd uitgeschakeld, bij een 0 op 6 zijn we daar zelfs 100% van zeker.

In de andere groepen zijn Polen, Portugal en Spanje voorlopig de primussen, maar ook daar is nog veel mogelijk. Naast IJsland zijn ook Bosnië-Herzegovina, Zwitserland, Kroatië en Zweden al uitgeschakeld. Polen moet nog vol aan de bak in Italië en tegen Nederland, Portugal - Frankrijk wordt een rechtstreeks duel en Spanje moet Duitsland én Oekraïne nog zien af te houden.