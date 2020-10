Amateurclubs riskeren boetes als ze de rangen even willen sluiten: "Laat iedere club toch voor zichzelf beslissen"

Het coronavirus heeft een flinke invloed op het sportleven de komende weken. Zo werden alle kleedkamers gesloten en is er ook bij enkele jeugdcompetities sprake van uitstel. Daarover bestaat echter wat onvrede, zeker omdat ploegen die liever niet spelen beboet kunnen worden.

Even kort samengevat: competitiewedstrijden voor U6 tot en met U17 gaan door zoals gepland, elitecompetities (nationaal, teams van profclubs) worden stilgelegd. Sommige amateurclubs zouden liever niet spelen en daar gaat men bij Voetbal Vlaanderen niet mee akkoord.

"Als clubs omwille van weersomstandigheden of coronagevallen kiezen om uitstel te vragen voor een wedstrijd dan zullen we soepel zijn wat boetes betreft. Clubs die sowieso niet willen spelen, dat laten we niet blauw-blauw", aldus Marc Van Craen, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen bij Sporza.

"Virus maakt geen onderscheid"

En er zijn clubs die liever alles uitstellen tot het aantal besmettingen weer onder controle is. "Waarom kunnen U17 of U15 nog wel voetballen en eerste ploegen niet meer. Het virus maakt geen onderscheid op leeftijd. En ook niet tussen vriendschappelijke duels en competitiematchen", licht Herwig Hanssen toe in een gesprek met Voetbalkrant.com. Hij is al zeven jaar voorzitter van FC Sint-Niklaas, een vierdeprovincialer in Oost-Vlaanderen.

"Even een doodgewoon voorbeeld. Het begint te regenen tijdens de wedstrijd en iedereen is na afloop druipnat. De spelertjes kruipen vol modder in de wagen en de klachten komen naar de voorzitter of de jeugdcoördinator", aldus Hanssen. "Maar het gaat niet om eigenbelang. Dit is een kwestie van gezondheid en die kwestie gaat ons allen aan."

Laat ons gewoon zelf die keuze maken of we spelen of niet.

Hanssen reikt ook een oplossing aan. "Laat ons gewoon zelf die keuze maken of we spelen of niet. Wat andere clubs beslissen dat moeten zij weten en ik heb ook alle begrip voor wat zij doen, maar wij sluiten alles liever even af. Alles ligt sinds woensdag stil bij ons. Die boetes zijn toch voor niets nodig. We betalen elke maand al onze bijdrage aan Voetbal Vlaanderen. Meedelen aan jeugdspelers dat ze niet mogen voetballen doen wij niet voor ons plezier. Nogmaals, het gaat om de gezondheid. Laten we binnen enkele weken nog eens zien, als het virus hopelijk weer wat is ingetoomd", besluit hij.