Sponsor is vermeende betrokkenheid van Robinho in verkrachtingszaak niet vergeten en stopt deal met Santos

Het Braziliaanse Santos kondigde enkele dagen geleden met veel trots de komst van Robinho aan. De aanvaller begint aan zijn vierde passage bij de club, maar dat heeft wel een gevolg voor de sponsorinkomsten.

Santos zal zich niet blauw betalen aan Robinho. De voormalige ster van Real Madrid gaat voor 230 euro per maand bij zijn oude liefde voetballen, al kan dat loon via bonussen wel oplopen.

Anderzijds ziet de Braziliaanse club haar inkomsten wel dalen. Orthopride, een bedrijf moet voeding en dieet als core business, gaat de stekker uit het partnerschap met de club trekken.

Voor de reden moeten we even terug in de tijd. Robinho werd in 2013 in verdenking gesteld van betrokkenheid in een groepsverkrachting van een vrouwelijk slachtoffer. Hij kreeg negen jaar cel, maar zijn beroepsprocedure loopt nog en is dus op vrije voeten.