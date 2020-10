Rode kaart Kaboré hét kantelpunt in KVM - KVK: "Jeugdzonde, maar hem niet beladen met alle zonden van Israël"

De twee trainers en spelers van beide ploegen waren het allemaal over eens na KVM - KVK: de rode kaart voor Issa Kaboré was bepalend voor de uitslag van de wedstrijd. Vooral de term 'jeugdzonde' werd in de mond genomen bij de beschrijving van de cruciale fase.

"Het kantelpunt was de rode kaart", stelde Wouter Vrancken. "Als we met elf waren gebleven, waren we niet meer in de problemen gekomen. De enige verdediging die ik kan geven, is dat ik zijn eerste gele kaart zelfs geen fout vond." Daar was Jordi Vanlerberghe het helemaal mee eens. "Die eerste kaart was er absoluut geen. Sowieso raakt hij eerst de bal."

Bij Kortrijk waren ze zich ook bewust van het belang van die fase. Alleen vond Timothy Derijck het wel een correcte beslissing van Visser. "Het was zeker een gele kaart en ik vond het ook terecht dat hij rood kreeg. We hebben goed geprofiteerd van die rode kaart. Zonder die rode kaart was het een moeilijke zaak geworden." Ook Yves Vanderhaeghe had het over een 'kantelmoment'.

Of dat eerste geel karton nu terecht was of niet: als je al geel hebt, moet je niet nog zo eens driest inkomen. Het was de typische actie bij het te ver van de voet tikken van de bal en het dan willen goedmaken. "Het is een jeugdzonde, maar we moeten hem ook niet beladen met alle zonden van Israël. Hij is ook nog maar negentien", onderstreept Vrancken. "Hij zal hier zeker mee in zitten."

Kaboré is zeker een speler met de juiste ingesteldheid, verzekert de KVM-coach. "Hij is echt een goeie gast, hij vraagt altijd zelf naar individuele training. Het is een beetje hetzelfde als bij Aster: met die mentaliteit ga je alles uit je carrière halen. Toen hij doorbrak, dachten we dat dit wel eens kon gebeuren, gezien zijn intense manier van spelen."