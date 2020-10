Krijgen we deze beloftevolle Malinwa-aanwinst vanavond voor het eerst aan het werk te zien?

KV Mechelen ontvangt vanavond KV Kortrijk. Alle ogen zijn gericht op Steven Defour, al is er nog een andere nieuwkomer die zijn debuut voor Malinwa zou kunnen maken.

Centraal achterin is Peyre een certitude in het elftal van Vrancken. De 28-jarige Fransman presteert misschien net iets minder in vergelijking met vorig seizoen, maar miste desondanks nog geen minuut in de huidige jaargang.

Jordi Vanlerberghe werpt zich dan weer hoe langer, hoe meer op als de andere pion in het hart van de verdediging. Daar waar de ex-speler van Club Brugge en Oostende vorig seizoen uitgespeeld werd als defensieve middenvelder, posteert Wouter Vrancken hem dit seizoen steevast een rijtje lager.

Ook de van Norwich gehuurde Rocky Bushiri speelde al vijf wedstrijden, maar gaf daarin geen al te secure indruk. Bovendien testte de youngster eerder deze week positief, waardoor hij deze (en volgende?) week niet van de partij zal zijn.

Wat met Siemen Voet?

En dan is er nog Siemen Voet. De 21-jarige centrale verdediger wordt gehuurd van Club Brugge. Malinwa bedong eveneens een aankoopoptie, wat toch vertrouwen uitspreekt. Desondanks speelde Voet, die vorig seizoen vaste waarde en een van de weinige lichtpunten was bij Roeselare, nog geen seconde in de Jupiler Pro League.

Vier keer viel hij naast de selectie tot dusver. In de overige vier partijen kwam hij niet van de bank. Mogelijk maakt de partner van Nina Derwael vanavond zijn debuut tegen KV Kortrijk.