Spelers AA Gent zitten diep na nieuwe zware nederlaag: "Was schaamtelijk eigenlijk" en "Schandalig"

AA Gent ging met de billen bloot op bezoek bij Cercle Brugge: 5-2. En dus zaten de spelers achteraf diep. Dat bleek ook uit de analyses.

"We zijn helemaal terug bij af inderdaad, het zijn opnieuw dezelfde fouten die terugkomen. Vijf tegendoelpunten dat is schandalig eigenlijk", aldus Sven Kums.

Opnieuw vijf tegengoals

"Het is al van in het begin van het seizoen dat we teveel goals krijgen, dat heeft met meer dan enkel de verdediging te maken, iedereen maakt fouten, maar dat is teveel en dan kan je geen matchen winnen."

"Ik ben blij met mijn goel, maar het was een zeer lastig begin voor mij. Ik moet zelfkritisch zijn en als je vijf goals slikt dat is niet hoe het moet in deze club. Het is bijna schaamtelijk eigenlijk", pikte ook nieuwkomer en goalgetter Andreas Hanche-Olsen in.